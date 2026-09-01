"Він сцикун": Ф'юрі зробив різку заяву про бій проти Джошуа

Тайсон Ф'юрі висловився про переговори щодо організації майбутнього бою проти Ентоні Джошуа. Обидва британських боксерів раніше володіли титулами чемпіонів світу у важкій вазі.

Під час тренування на заході в Маямі Тайсон був стриманим і детальніше розповів, чому офіційний анонс затримується. Про це він розповів на ютуб-каналі Bloody Elbow.

Нові деталі про бій: що розповів Ф'юрі

"Циганський король" різко висловився про готовність Джошуа вийти з ним у ринг. "Та немає жодних новин. Він сцикун", – сказав Ф'юрі, відповідаючи на запитання про актуальний статус поєдинку.

За його словами, сторона суперника наразі намагається вибити для себе вигідніші фінансові умови.

Я тут, у Маямі, тренуюся до найбільшого бою в боксі на цей момент: я проти Ентоні Джошуа. Та особливо немає чого розповідати. Едді (Гірн, промоутер – прим. 24 Канал) та "Ей Джей", як завжди, виторговують ще кілька відсотків. Ось на чому ми зараз зупинилися. Не думаю, що вони лякаються, вони все ж професійні бійці. Вони підпишуть, коли угода буде правильною,

– заявив спортсмен.

Боксер додав, що зараз просто підтримує форму, не встряє в неприємності та готовий прийняти будь-який поєдинок, який йому запропонують у разі зриву переговорів.

Нагадаємо, зустріч двох британських зірок запланована на 20 листопада, проте наразі проведення шоу перебуває під загрозою через серйозні суперечки щодо локації бою. Попри скандал навколо організації, Ф'юрі налаштований рішуче і запевнив, що у будь-якому випадку вийде на ринг 20 листопада, навіть якщо Джошуа відмовиться від поєдинку і доведеться шукати заміну.

Цього року 38-річний боксер вже успішно повернувся у великий бокс, здобувши дві перемоги над Арсланбеком Махмудовим та Маріушем Вахом.