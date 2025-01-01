Залишився без трону: Ф'юрі втратив лідерство у рейтингу WBO
Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі 21 грудня 2024 року у пекельній битві в Ер-Ріяді. Український боксер захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі.
Всесвітня боксерська організація представила оновлений рейтинг найкращих боксерів у хевівейті. "Циганський король" втратив своє лідерство, повідомляє 24 канал із посиланням на WBO.
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Оновлений рейтинг WBO
Після поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі рейтинг найкращих боксерів за версією WBO зазнав єдиної зміни. Британець опустився з 1 на 3 місце через поразку від українського чемпіона.
Рейтинг WBO у надважкій вазі:
- Чжан Чжилей
- Мартін Баколе
- Тайсон Ф'юрі
- Агіт Кабаєл
- Джастін Гані
- Мозес Ітаума
- Фабіо Вордлі
- Ентоні Джошуа
- Джаред Андерсон
- Ефе Аджагба
Зазначимо, що чемпіонський пояс WBO належить Олександру Усику. Також тимчасовим володарем титулу всесвітньої боксерської організації є новозеландець Джозеф Паркер.