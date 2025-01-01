Залишився без трону: Ф'юрі втратив лідерство у рейтингу WBO

Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі 21 грудня 2024 року у пекельній битві в Ер-Ріяді. Український боксер захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі.

Всесвітня боксерська організація представила оновлений рейтинг найкращих боксерів у хевівейті. "Циганський король" втратив своє лідерство, повідомляє 24 канал із посиланням на WBO.

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Оновлений рейтинг WBO

Після поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі рейтинг найкращих боксерів за версією WBO зазнав єдиної зміни. Британець опустився з 1 на 3 місце через поразку від українського чемпіона.

Рейтинг WBO у надважкій вазі:

Чжан Чжилей Мартін Баколе Тайсон Ф'юрі Агіт Кабаєл Джастін Гані Мозес Ітаума Фабіо Вордлі Ентоні Джошуа Джаред Андерсон Ефе Аджагба

Зазначимо, що чемпіонський пояс WBO належить Олександру Усику. Також тимчасовим володарем титулу всесвітньої боксерської організації є новозеландець Джозеф Паркер.