Промоутер Ф'юрі назвав боксера, який поверне британця на ринг

Тайсон Ф'юрі може зовсім скоро повернутись у професійний ринг. "Циганський король" підігріває публіку перед можливим камбеком, публікуючи відео з тренування.

Френк Воррен поділився думками щодо можливого повернення Ф'юрі. Промоутер британця назвав суперників, заради яких він знову з'явиться у ринзі, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також "Вийти в бойову форму": батько Ф'юрі назвав термін повернення "Циганського короля"

З ким хоче побитись Ф'юрі

Френк Воррен наголосив, що Тайсон Ф'юрі повернеться у бокс задля бою проти двох суперників. Перший з них Ентоні Джошуа, адже цей поєдинок приваблює глядачів.

Також Ф'юрі хоче битись з Олександром Усиком. "Циганський король" прагне помститись українському чемпіону.

Тайсон хоче отримати бій з Усиком, помститися за те, що він відчуває. Я вважаю, безумовно, один із двох поєдинків з Усиком він виграв. І знову це буде відмінний, великий бій. Але знаєте що, Даніель Дюбуа збирається перемогти Усика. Так що він кине бомбу в центр всього цього,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі двічі бився проти Олександра Усика у 2024 році. У першому бою у травні британець програв роздільним рішення, а у поєдинку в грудні зазнав поразки одностайним рішенням суддів.

Наразі Олександр Усик готується до реваншу з Даніелем Дюбуа. Пекельна битва відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.