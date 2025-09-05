Олександр Усик після реваншу проти Даніеля Дюбуа наголосив, що 38 років лише початок. Проте чимало експертів мають іншу думку, ніж абсолютний чемпіон світу у королівському дивізіоні.

Тедді Атлас поділився думками щодо Олександра Усика. Зокрема, легендарний тренер пояснив, чому "Королю хевівейту" варто завершити кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Чому Усик має покинути бокс?

Колишній тренер Майка Тайсона вважає, що Олександр Усик повинен завершити кар'єру. На його думку, абсолютний чемпіон світу досяг усього у боксі, тому більше не повинен ризикувати своїм здоров'ям.

Тедді Атлас наголосив, що на своєму віці бачив чимало сумних фіналів. Легендарний тренер не хоче, щоб Олександр Усик опинився серед інших боксерів, які завершили кар'єру поразкою.

Бачив надто багато сумних історій. Я бачив (фінал – 24 канал) Мухаммеда Алі. Бачив інших хлопців, менш відомих, але не менш болісно було на це дивитися.Я хочу щасливого фіналу цієї великої історії – історії Усика, яка надихнула стільки людей далеко за межами боксу. Ось чого я хочу,

– сказав Атлас.

Тедді Атлас також зауважив, що не вимагає, щоб Олександр Усик завершив кар'єру, адже український боксер у певному розумінні досі перебуває на піку. Проте, зі слів тренера, бокс – це найжорстокіший спорт у світі.

Що говорять про Усика?