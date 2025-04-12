Легендарний тренер знайшов непереможного суперника, який здолав Усика

Відомий американський тренер Тедді Атлас розповів, кому під силу було б здолати найкращих боксерів світу. Наставник назвав суперника, який завдав поразки Мухаммеду Алі, та згодом "відправить у нокаут" Олександра Усика.

Тедді Атлас не здивував вибором такого суперника. Легендарний коуч поміркував і дав філософську відповідь, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Хто завдасть поразки Усику

За словами відомого тренера, час – це суперник, який зупиняє усіх навіть топових боксерів. Він настиг Мухаммеда Алі, а тепер настав момент зламати ідеальну статистику Олександра Усика.

Також Атлас додав, що Усик у свої 38 років досі зберігає статус непереможного бійця лише через те, що він веде чудовий спосіб життя, перебуваючи у відмінній формі.

Хто зараз може перемогти Усика? Ви готові до моєї відповіді? Це той самий хлопець, який переміг всіх великих боксерів. Це батько-час. Він просто чекає своєї миті. Незалежно від того, чи вас звати Алі, Луїс чи ваше ім'я Усик, він просто чекає часу. Він непереможний. А зараз Усику 38 років, хоча він у чудовій формі через те, що веде чудовий спосіб життя,

– заявив відомий наставник.

Довідка. Олександр Усик оформив 23 перемоги у 23 проведених боях (14 – нокаутом).

Наразі останньою жертвою "Кота" став Тайсон Ф'юрі, якого Олександр двічі переміг минулого року. Ці поразки поставили черговий "хрест" на кар'єрі "Циганського короля".

Усик близький до проведення реваншу з Даніелем Дюбуа, який може відбутись у липні 2025-го року. WBO вже надійшла петиція із проханням перенести захист поясу українця проти Джозефа Паркера.