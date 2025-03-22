Відсвяткував перемогу танцем: австралієць зупинив суперника у першому раунді – відео
У суботу, 22 березня, відбувся фантастичний вечір боксу в Австралії. У головному поєдинку Джордж Камбосос бився проти Джейка Віллі.
В андеркарді Камбосос – Віллі відбувся бій між Теремоаною Джуніором та Джеймсом Сінхом із Фіджі. Перемогу здобув австралійський боксер, повідомляє 24 канал із посиланням на Matchroom Boxing.
Читайте також Не вийшов на п'ятий раунд: 180-кілограмовий гігант переміг талановитого боксера – відео побиття
Ефектна перемога Теремоани
Теремоана швидко розібрався із Джеймсом Сінхом. Фіджієць першим завдав точного удару, але австралієць швидко перехопив ініціативу та здобув перемогу.
Теремоана Джуніор у першому раунді здолав Сінха, адже після серії ударів рефері вирішив зупинити бій. Австралійський боксер відсвяткував перемогу танцем.
Теремоана переміг Сінха: дивіться відео
Теремоана відсвяткував перемогу танцем: дивіться відео
Нагадаємо, що Теремоана Джуніор представляв Австралію на Олімпійських іграх 2024 року. Боксер поступився узбецькому бійцю Баходіру Джалолову у чвертьфіналі змагань.