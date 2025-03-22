Відсвяткував перемогу танцем: австралієць зупинив суперника у першому раунді – відео

У суботу, 22 березня, відбувся фантастичний вечір боксу в Австралії. У головному поєдинку Джордж Камбосос бився проти Джейка Віллі.

В андеркарді Камбосос – Віллі відбувся бій між Теремоаною Джуніором та Джеймсом Сінхом із Фіджі. Перемогу здобув австралійський боксер, повідомляє 24 канал із посиланням на Matchroom Boxing.

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Ефектна перемога Теремоани

Теремоана швидко розібрався із Джеймсом Сінхом. Фіджієць першим завдав точного удару, але австралієць швидко перехопив ініціативу та здобув перемогу.

Теремоана Джуніор у першому раунді здолав Сінха, адже після серії ударів рефері вирішив зупинити бій. Австралійський боксер відсвяткував перемогу танцем.

Теремоана переміг Сінха: дивіться відео

Теремоана відсвяткував перемогу танцем: дивіться відео

Нагадаємо, що Теремоана Джуніор представляв Австралію на Олімпійських іграх 2024 року. Боксер поступився узбецькому бійцю Баходіру Джалолову у чвертьфіналі змагань.