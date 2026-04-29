Аж очі закотилися: в Австралії велетень нокаутував суперника за 74 секунди

Австралійський боксер надважкої ваги Теремоана Теремоана 29 квітня здобув свою чергову перемогу на професійному рингу. Спортсмен довів лік своїх звитяг до 11, і всі вони були здобуті нокаутом.

Черговою жертвою 28-річного австралійця став його земляк Боуї Тупоу, повідомляє Ring Magazine. Поєдинок боксерів відбувся у Мельбурні (Австралія) на арені The Melbourne Pavilion в андеркарді зустрічі Скай Ніколсон та Мараї Тернер.

Як Теремоана здобув чергову перемогу?

Теремоана з перших секунд контролював хід поєдинку, а розв'язка настала дуже швидко. Фаворит нокаутував свого суперника вже в першому раунді, завершивши бій за 74 секунди.

Перемогу Теремоані приніс точний аперкот, за яким наступило добивання. Він влучив настільки сильно, що очі Тупоу закотились та тримались у такому положенні аж до падіння.

Низка ЗМІ встигли назвати цей удар найбрутальнішим аперкотом 2026 року.

Як Теремоана нокаутував Тупоу: дивіться відео

Що відомо про Теремоану та до чого тут Усик?

Як свідчать дані сайту BoxRec, Теремоана, який дійшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор 2024 року, виграв 11-й бій на професійному рингу. Що цікаво, частка його перемог нокаутом складає фантастичні 100%. Натомість Тупоу зазнав восьмої поразки, але має у своєму активі 29 перемог.

Після перемоги Теремоана подякував вищим силам за перемогу, а також сказав, що задоволений своїм виступом. Ба більше, він заявив, що має потенціал стати чемпіоном світу у надважкій вазі.

Я вірю, що маю потенціал чемпіона світу. Я радий бути активним. Я маю заслужити своє місце. Хто б не вийшов зі мною в ринг – я його приберу,

– сказав австралієць.

Слід додати, що Теремоана рівняється на Олександра Усика, який утримує кілька титулів чемпіона світу у надважкій вазі. На його думку, Усик є найкращим боксером світу за всю історію.

Я вважаю, що Усик технічно є найкращим боксером у ваговій категорії на цю мить, і мені дуже подобається його стиль, те, як він зберігає спокій і просто виходить на ринг, щоб виконати свою роботу. Я планую робити те саме,

– цитує спортсмена BoxingScene.

Амбіції Теремоани підтверджує і його промоутер Едді Гірн, який відомий співпрацею з Ентоні Джошуа. У коментарі Fox Sports Australia він заявив, що австралієць – майбутній чемпіон світу.

"У мене є справжнє золото – це Теремоана Теремоана. Тому що я бачу перед собою хлопця, який, на моє глибоке переконання, є майбутнім чемпіоном світу у надважкій вазі. Я бачу в ньому неймовірну особистість – він із тих людей, що осяюють все навколо своєю присутністю. У нього є абсолютно все необхідне, але наразі він перебуває лише на початковому етапі своєї кар'єри", – казав промоутер.

