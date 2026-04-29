Аж очі закотилися: в Австралії велетень нокаутував суперника за 74 секунди
- Австралійський боксер Теремоана Теремоана здобув свою 11-ту перемогу нокаутом за 74 секунди, перемігши Боуї Тупоу.
- Теремоана вважає, що має потенціал стати чемпіоном світу, і рівняється на Олександра Усика, якого вважає найкращим боксером у своїй ваговій категорії.
Австралійський боксер надважкої ваги Теремоана Теремоана 29 квітня здобув свою чергову перемогу на професійному рингу. Спортсмен довів лік своїх звитяг до 11, і всі вони були здобуті нокаутом.
Черговою жертвою 28-річного австралійця став його земляк Боуї Тупоу, повідомляє Ring Magazine. Поєдинок боксерів відбувся у Мельбурні (Австралія) на арені The Melbourne Pavilion в андеркарді зустрічі Скай Ніколсон та Мараї Тернер.
Як Теремоана здобув чергову перемогу?
Теремоана з перших секунд контролював хід поєдинку, а розв'язка настала дуже швидко. Фаворит нокаутував свого суперника вже в першому раунді, завершивши бій за 74 секунди.
Перемогу Теремоані приніс точний аперкот, за яким наступило добивання. Він влучив настільки сильно, що очі Тупоу закотились та тримались у такому положенні аж до падіння.
Низка ЗМІ встигли назвати цей удар найбрутальнішим аперкотом 2026 року.
Що відомо про Теремоану та до чого тут Усик?
Як свідчать дані сайту BoxRec, Теремоана, який дійшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор 2024 року, виграв 11-й бій на професійному рингу. Що цікаво, частка його перемог нокаутом складає фантастичні 100%. Натомість Тупоу зазнав восьмої поразки, але має у своєму активі 29 перемог.
Після перемоги Теремоана подякував вищим силам за перемогу, а також сказав, що задоволений своїм виступом. Ба більше, він заявив, що має потенціал стати чемпіоном світу у надважкій вазі.
Я вірю, що маю потенціал чемпіона світу. Я радий бути активним. Я маю заслужити своє місце. Хто б не вийшов зі мною в ринг – я його приберу,
– сказав австралієць.
Слід додати, що Теремоана рівняється на Олександра Усика, який утримує кілька титулів чемпіона світу у надважкій вазі. На його думку, Усик є найкращим боксером світу за всю історію.
Я вважаю, що Усик технічно є найкращим боксером у ваговій категорії на цю мить, і мені дуже подобається його стиль, те, як він зберігає спокій і просто виходить на ринг, щоб виконати свою роботу. Я планую робити те саме,
– цитує спортсмена BoxingScene.
Амбіції Теремоани підтверджує і його промоутер Едді Гірн, який відомий співпрацею з Ентоні Джошуа. У коментарі Fox Sports Australia він заявив, що австралієць – майбутній чемпіон світу.
"У мене є справжнє золото – це Теремоана Теремоана. Тому що я бачу перед собою хлопця, який, на моє глибоке переконання, є майбутнім чемпіоном світу у надважкій вазі. Я бачу в ньому неймовірну особистість – він із тих людей, що осяюють все навколо своєю присутністю. У нього є абсолютно все необхідне, але наразі він перебуває лише на початковому етапі своєї кар'єри", – казав промоутер.
