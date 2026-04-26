Зустріч 25-річного Чавеса та його досвідченого суперника з Мексики, яка відбулася у Лас-Вегасі, тривала всього 3 раунди. Деталі поєдинку повідомляє DAZN.

Дивіться також Між Києвом і Мюнхеном: де живе Володимир Кличко зараз

Як Чавес переміг Мадуено нокаутом року?

Чавес розпочав поєдинок з активних атак, завдаючи ударів по Мадуено. У третьому раунді він скористався моментом і випустив потужний лівий хук.

Чавес нокаутував Мадуено: дивіться відео

OMGG WHAT A KNOCKOUT #MillerPero

Мексиканський боксер миттєво був нокаутований й після того, як упав на канвас, його голова відскочила від килима. На певний час на арені Fontainebleau запанувала напруга, адже Мадуено не рухався, перш ніж знову встати на ноги.

Як пише DAZN, Чавес заявив про себе не тільки у США, але й попередив усіх представників свого дивізіону.

З огляду на те, що Мадуено є ветераном, який пройшов всю дистанцію з Кейшоном Девісом, нокаут Чавеса, безсумнівно, став попереджувальним пострілом для легкої ваги,

– йдеться у повідомленні.

Хоч сила удару Чавеса й була вражаючою та запаморочливою, саме підготовці до удару варто звернути особливу увагу шанувальникам боксу.

"Він потужний панчер, але при цьому технічний. Ви бачили силу, але ви також бачили, як він готував удар, його роботу ніг, все, що супроводжувало це. Це не було брутально, це було дійсно розумно", – сказав про Чавеса промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн.

Довідка. У квітні Чавес підписав контракт з промоутерською компанією Едді Гірна Matchroom Boxing.

Окрім того, після поєдинку низка спортивних видань заявили про те, що Чавес став претендентом на "нокаут року".

"Це був нищівний нокаут, який вже зараз претендує на звання "Нокауту року". Чавес продемонстрував свою перевагу в силі з самого початку поєдинку, змусивши Мадуено відступати, а потім у третьому раунді завдав потужного удару, який миттєво відправив суперника в нокаут", – пише Boxing Social.

За даними BoxRec, Чавес здобув 22 перемогу на професійному рингу та 19 – нокаутом. У його пасиві немає жодної поразки.

Як завершився головний бій у Лас-Вегасі?

Головною подією шоу у Лас-Вегасі стала зустріч американця Джарелла Міллера та донедавна непереможеного кубинця Леньє Перо. Як інформує Sky Sports, перемогу здобув Міллер.

Судді віддали бій американцю з розгромним рахунком 117:111, 117:111 та 115:113. Після поєдинку Едді Гірн, промоутер американця, заявив, що його клієнт хоче в наступному бою зустрітися з ексчемпіоном за версією WBC Деонтеєм Вайлдером.

"Я думаю, що бій з Деонтеєм Вайлдером – з урахуванням їхнього протистояння, конфлікту, різниці стилів, двоє американців – це був би чудовий поєдинок для Брукліна або будь-де. Тож це бій, який ми б хотіли побачити, але Деонтей мав би бути готовим до цього бою", – сказав промоутер.

Також Міллер, як пише vRINGe, став претендентом на бій з Олександром Усиком або ж росіянином Муратом Гассієвим.

Які гучні поєдинки відбудуться у травні 2026 року: розклад

2 травня

Наоя Іноуе (Японія, 32-0, 27 KO) – Дзунто Накатані (Японія, 32-0, 24 KO)

Титули WBC, WBA, IBF та WBO у другій найлегшій вазі (до 55,3 кілограма)

Хільберто Рамірес (Мексика, 48-1, 30 KO) – Девід Бенавідес (США, 31-0, 25 KO)

Титули WBA та WBO у важкій вазі (до 90,7 кілограма)

9 травня

Фабіо Вордлі (Велика Британія, 20–0–1, 19 KO) – Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22–3, 21 KO)

Титул WBO у надважкій вазі

10 травня

Сергій Богачук (Україна, 27-3, 24 KO) – Шейн Мослі-молодший (США, 22-5, 12 KO)

18 травня

Карен Чухаджян (Україна, 26-3, 14 КО) – Педді Донован (Ірландія, 14-2, 11 КО)

23 травня

Олександр Усик (Україна, 24-0, 15 КО) – Ріко Верховен (Нідерланди, 1-0, 1 КО)

Титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі.