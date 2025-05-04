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Fight News 24 Новини боксу Зірковий боксер висловив впевненість у перемозі над абсолютним чемпіоном світу
4 травня, 21:00
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Зірковий боксер висловив впевненість у перемозі над абсолютним чемпіоном світу

Єгор Торяник
Основні тези
  • Сауль Альварес став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, перемігши Вільяма Скалла.
  • Теренс Кроуфорд впевнений у перемозі над Саулем Альваресом у їхньому майбутньому бою.

Сауль Альварес повернув звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. "Канело" здолав кубинського боксера Вільяма Скалла у титульному поєдинку.

У цьому році на мексиканського боксера очікує битва проти зіркового Теренса Кроуфорда. "Мисливець"  поділився думками щодо майбутнього протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Самовпевнений Кроуфорд

Теренс Кроуфорд розповів, чому переможе Сауля Альвареса. Американський боксер вважає себе найкращим у світі.

"Мисливець" не сумнівається у перемозі над "Канело". Кроуфорд також заявив, що за їх протистоянням будуть спостерігати чимало глядачів.  

Чому я вірю, що зможу перемогти? Тому що я найкращий, ось чому. Саме тому всі спостерігатимуть за боєм,
– сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 12 вересня 2025 року у Лас-Вегасі.

Цікаво, що "Мисливець" вперше битиметься у другій середній вазі. Раніше Теренс бився у першій напівсередній вазі та напівсередній вазі.

Боксери вже провели першу битву поглядів у ринзі. Це сталось після перемоги Сауля Альвареса над Вільямом Скаллом.