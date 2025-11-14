Тайсон назвав суперників для абсолютного чемпіона світу на наступний бій

Теренс Кроуфорд нещодавно переміг Сауля Альварес. Тепер на американського боксера очікують нові виклики у кар'єрі.

Майк Тайсон висловився про майбутнє Теренса Кроуфорда. Легенда боксу підібрав суперників для "Мисливця", повідомляє 24 канал із посиланням на Hard Rock Bet.

Читайте також Майк Тайсон заявив, чи є Усик найкращим боксером свого покоління

Кого обрав Тайсон для Кроуфорда?

"Залізний Майк" вважає, що цікаво було б подивится на реванш між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом. Він наголосив, що у першому бою підтримував Канело, але тепер на стороні американця.

Окрім того, Тайсон назвав ще декількох можливих суперників. Боксер хоче, щоб Кроуфорд побився із братами Чарло.

Хочу, щоб він пройшов перевірку – щоб він кинув виклик одному з цих хлопців, опинився у складній ситуації, можливо, навіть побував у нокдауні. Хочу побачити, як він повертається у кут і робить глибокий вдих,

– сказав Тайсон.

Раніше журналіст Кріс Маннікс розповів, що Кроуфорд відмовився від бою проти Джейка Пола. Навіть 40 мільйонів доларів не вплинули на рішенням американського боксера.

Що відомо про Кроуфорда?