Тайсон назвав суперників для абсолютного чемпіона світу на наступний бій
- Майк Тайсон назвав боксерів, з яким варто побитися Теренсу Кроуфорду.
- Кроуфорд відмовився від бою проти Джейка Пола, попри пропозицію в 40 мільйонів доларів.
Теренс Кроуфорд нещодавно переміг Сауля Альварес. Тепер на американського боксера очікують нові виклики у кар'єрі.
Майк Тайсон висловився про майбутнє Теренса Кроуфорда. Легенда боксу підібрав суперників для "Мисливця", повідомляє 24 канал із посиланням на Hard Rock Bet.
Кого обрав Тайсон для Кроуфорда?
"Залізний Майк" вважає, що цікаво було б подивится на реванш між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом. Він наголосив, що у першому бою підтримував Канело, але тепер на стороні американця.
Окрім того, Тайсон назвав ще декількох можливих суперників. Боксер хоче, щоб Кроуфорд побився із братами Чарло.
Хочу, щоб він пройшов перевірку – щоб він кинув виклик одному з цих хлопців, опинився у складній ситуації, можливо, навіть побував у нокдауні. Хочу побачити, як він повертається у кут і робить глибокий вдих,
– сказав Тайсон.
Раніше журналіст Кріс Маннікс розповів, що Кроуфорд відмовився від бою проти Джейка Пола. Навіть 40 мільйонів доларів не вплинули на рішенням американського боксера.
Що відомо про Кроуфорда?
Теренс Кроуфорд провів за свою кар'єру 42 поєдинки. На рахунку "Мисливця" 42 перемоги та жодної поразки.
У вересні 2025 року Кроуфорд переміг Сауля Альвареса. Американський боксер став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.
Раніше у команді Кроуфорда назвали умову, за якої він повернеться на ринг. Боксер повинен отримати пропозицію з шаленим гонораром.