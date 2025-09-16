Теренс Кроуфорд у ніч проти 14 вересня тріумфував у Лас-Вегасі над Саулем Альваресом. Американський боксер став новим абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі, відібравши це звання у Канело.

Після поєдинку у соціальних мережах з'явилось відео із тріумфатором протистояння. Теренс Кроуфорд відреагував на підтримку Олександра Усика у його сторону та видав базу про українців, передає 24 Канал.

Що сказав Кроуфорд про українців?

Непереможний "Мисливець" запевнив, що теж завжди був прихильником Усика. Також Кроуфорд назвав українців своїми братами та проголосив національне гасло, яке далось йому у вимовленні не так легко.

Українці – мої брати.Слава Україні!

– сказав Кроуфорд.

Кроуфорд назвав українців своїми братами: дивіться відео

Як минув бій Альварес – Кроуфорд?

Кроуфорд переміг Канело за одноголосним рішенням суддів. Теренс оформив свою 42-гу перемогу на профі-рингу (31 – нокаутом). "Мисливець" досі не знає смаку поразки.

Американець став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів. До цього Теренс здобував абсолютне чемпіонство у першій напівсередній і напівсередній вазі.

Штучний інтелект The Ring нарахував нічию у протистоянні Канело – Кроуфорд.

Завдяки цій перемозі збагатились люди довкола. Одним із таких став легендарний Флойд Мейвезер, який вліпив ставку на звитягу Теренса, і не прогадав.

Після поєдинку Кроуфорд розповів про свої майбутні плани у прямому ефірі Netflix.

"Я скажу те саме, що вже казав: ми поспілкуємось із командою та все вирішимо. Можливо, я повернусь у нижчу вагу", – відповів Теренс.