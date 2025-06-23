Я йду на полювання, – Кроуфорд погрожує забрати усі пояси Альвареса

Теренс Кроуфорд 13 вересня 2025 року зустрінеться у Лас-Вегасі із Саулем Альваресом. Вже за декілька місяців до бою американський боксер зазіхає на титули Канело.

Непереможний "Мисливець" порівняв свій бій проти Сауля Альвареса із полюванням. Теренс Кроуфорд вже націлився відібрати усі пояси у Канело, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Кроуфорд зазіхнув на титули Альвареса

Американський боксер заявив, що 13 вересня у Лас-Вегасі усе буде вирішено.

Я скажу як є. Я йду на полювання. І все, що він має – я це заберу. 13 вересня все буде вирішено,

– заявив Кроуфорд.

Нагадаємо, що на кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким перед поєдинком володіє Альварес. Також боксери боротимуться за найдорожчий в історії пояс The Ring. Його ціна складає 188 тисяч доларів.

22 червня Кроуфорд і Канело провели третю дуель поглядів. Якщо дві минулі минули без інцидентів, то у третьому протистоянні Альварес штовхнув Теренса.

Альварес спробує завдати першої поразки у кар'єрі Кроуфорда. У попередніх зустрічах "Мисливець" здобув 41 перемогу (31 – нокаутом). Водночас зірковий мексиканець здобув у професіоналах вже 63 звитяги (39 – нокаутом), зазнали 2 поразки та розписали 2 нічиї.