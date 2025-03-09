Тимчасовий чемпіон оцінив шанси Усика у боях проти Перейри та Паркера

Олександр Усик продовжує чекати свого офіційного наступного суперника. З великою ймовірністю ним стане чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа.

Однак у списку потенційних суперників Олександра Усика є ще декілька відомих облич. Серед ним тимчасовий чемпіон світу WBO Джозеф Паркер і вже колишній чемпіон UFC Алекс Перейра.

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Віддав повну перевагу Усику

Тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл вважає, що у Перейри чи Паркера не буде шансів перемогти Усика у можливих очних боях, пише 24 Канал із посиланням на UFC on TNT Sports.

Попри це все пріоритетним варіантом для непереможного українця є реванш за "абсолют" з Даніелем Дюбуа.

Усик наразі непереможний у боксі, тому думаю, що він виграє обидва бої,

– заявив Аспіналл.

Том взагалі скептично ставиться до переходів зірок змішаних єдиноборств у бокс. Він вважає, що жоден боєць MMA не зможе завоювати титул чемпіона світу у боксі, адже це кардинально різні види спорту.

Слід відзначити, що Паркер нещодавно легко переміг Мартіна Баколе, який замінив у терміновому порядку Даніеля Дюбуа. Джозеф вже у другому раунді відправив суперника у нокаут.

Натомість у ніч проти 9-го березня свій бій провів вже ексчемпіон UFC Алекс Перейра. Боєць із Бразилії сенсаційно програв росіянину Магомеду Анкалаєву за одноголосним рішенням суддів: 49-46, 48-47 (двічі). Перейра, який кидав виклик Олександру Усику, не лише програв, а й втратив свій титул.