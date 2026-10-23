Колишній суперник Усика розкрив секрет українця

Белью переконаний, що у Дюбуа немає жодних шансів проти Усика. Головною перевагою Олександра екссуперник називає в інтерв'ю для The Stomping Ground його феноменальний спортивний інтелект та здатність досконало вивчати опонентів.

Реклама Adv

Унікальність, яка є в Усика: думка Белью

За словами Белью, якщо Усик має можливість розібрати відеозаписи боїв суперника, доля протистояння вирішена наперед.

Усе вирішує інтелект. І найгірше для суперника те, що існує безліч відеозаписів боїв Даніеля – Усик може їх вивчити й точно знати, чого очікувати. Якщо Олександр має можливість детально вивчити суперника – йому кінець. Він його не переможе. Якщо про вас є достатньо відеоматеріалів, ви не здолаєте Усика– заявив Белью.

Британець також згадав власний досвід зустрічі з українцем, визнавши, що Усик буквально "розібрав його на частини", прорахувавши кожну дію. На думку експерта, Олександр – особливий боєць, який може адаптуватися до будь-кого прямо на рингу. Він змушує суперників промахуватися, завалюватися на передню ногу і при цьому сам не пропускає ударів.

Белью підкреслив, що хоча Дюбуа здатен завдавати шкоди іншим важковаговикам, тримати удар і тактично перемагати вміє саме українець. Для того, щоб повністю розгадати Дюбуа у перших боях, Усику знадобилося мінімум часу, і в потенційному третьому поєдинку розв'язка настане ще швидше.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа вже двічі зустрічалися на професійному рингу, і обидва рази українець перемагав достроково, нокаутами у 9-му та 5-му раундах відповідно. Наразі офіційних домовленостей про трилогію немає, а більшість експертів солідарні з Белью і сумніваються у доцільності цього поєдинку через очевидну перевагу українського боксера.