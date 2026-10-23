Бывший соперник Усика раскрыл секрет украинца

Белью убежден, что у Дюбуа нет никаких шансов против Усика. Главным преимуществом Александра бывший соперник называет в интервью для The Stomping Ground его феноменальный спортивный интеллект и способность досконально изучать соперников.

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Уникальность Усика: мнение Белью

По словам Белью, если Усик имеет возможность разобрать видеозаписи боев соперника, исход противостояния предрешен.

Все решает интеллект. И хуже всего для соперника то, что существует множество видеозаписей боев Даниэля – Усик может их изучить и точно знать, чего ожидать. Если Александр имеет возможность детально изучить соперника – ему конец. Он его не победит. Если о вас есть достаточно видеоматериалов, вы не одолеете Усика– заявил Белью.

Британец также вспомнил собственный опыт встречи с украинцем, признав, что Усик буквально "разобрал его на части", просчитав каждое действие. По мнению эксперта, Александр – особенный боец, который может адаптироваться к любому сопернику прямо на ринге. Он заставляет соперников промахиваться, заваливаться на переднюю ногу и при этом сам не пропускает ударов.

Белью подчеркнул, что хотя Дюбуа способен наносить ущерб другим тяжеловесам, держать удар и тактически побеждать умеет именно украинец. Чтобы полностью разгадать Дюбуа в первых боях, Усику понадобилось минимум времени, и в потенциальном третьем поединке развязка наступит еще быстрее.

Напомним, Усик и Дюбуа уже дважды встречались на профессиональном ринге, и оба раза украинец побеждал досрочно, нокаутами в 9-м и 5-м раундах соответственно. На данный момент официальных договоренностей о трилогии нет, а большинство экспертов солидарны с Белью и сомневаются в целесообразности этого поединка из-за очевидного преимущества украинского боксера.