Колишній суперник Усика розкрив секрет українця
Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився думками щодо можливого третього поєдинку між володарем титулу WBO Даніелем Дюбуа та українцем Олександром Усиком. Після ефектної перемоги над Фабіо Вордлі у жовтні британець знову викликав українця на бій.
Белью переконаний, що у Дюбуа немає жодних шансів проти Усика. Головною перевагою Олександра екссуперник називає в інтерв'ю для The Stomping Ground його феноменальний спортивний інтелект та здатність досконало вивчати опонентів.
Унікальність, яка є в Усика: думка Белью
За словами Белью, якщо Усик має можливість розібрати відеозаписи боїв суперника, доля протистояння вирішена наперед.
Усе вирішує інтелект. І найгірше для суперника те, що існує безліч відеозаписів боїв Даніеля – Усик може їх вивчити й точно знати, чого очікувати. Якщо Олександр має можливість детально вивчити суперника – йому кінець. Він його не переможе. Якщо про вас є достатньо відеоматеріалів, ви не здолаєте Усика,
– заявив Белью.
Британець також згадав власний досвід зустрічі з українцем, визнавши, що Усик буквально "розібрав його на частини", прорахувавши кожну дію. На думку експерта, Олександр – особливий боєць, який може адаптуватися до будь-кого прямо на рингу. Він змушує суперників промахуватися, завалюватися на передню ногу і при цьому сам не пропускає ударів.
Белью підкреслив, що хоча Дюбуа здатен завдавати шкоди іншим важковаговикам, тримати удар і тактично перемагати вміє саме українець. Для того, щоб повністю розгадати Дюбуа у перших боях, Усику знадобилося мінімум часу, і в потенційному третьому поєдинку розв'язка настане ще швидше.
Нагадаємо, Усик та Дюбуа вже двічі зустрічалися на професійному рингу, і обидва рази українець перемагав достроково, нокаутами у 9-му та 5-му раундах відповідно. Наразі офіційних домовленостей про трилогію немає, а більшість експертів солідарні з Белью і сумніваються у доцільності цього поєдинку через очевидну перевагу українського боксера.