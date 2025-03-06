"Продався за гроші": екссуперник Усика розкритикував рішення Баколе побитись із Паркером

Колишній чемпіон світу за версією WBC Тоні Беллью прокоментував рішення Мартіна Баколе замінити у терміновому порядку хворого Даніеля Дюбуа. Британець негативно сприйняв цей вчинок конголезьского боксера.

Тоні Белью не розуміє такого рішення Мартіна Баколе, який прилетів на бій проти Джозефа Паркера взагалі непідготовленим та із зайвою вагою. Це привело до швидкого нокауту вже у другому раунді для боксера із ДР Конго, пише 24 Канал із посиланням на Casino Beats.

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Повівся на гроші

Водночас колишній суперник Олександра Усика відзначив силу Баколе, який може зробити проблеми будь-якому супертяжу.

Мартін Баколе – велика проблема для всіх супертяжів. Але зараз він фактично продався за гроші. З ним ніхто більше не захоче битися, бо він небезпечний. Так, цей хлопець дуже небезпечний. Ти не хочеш битися проти нього,

– заявив Белью.

Нагадаємо, що поразка від Паркера стала для Баколе лише другої у професіоналах. За спиною 31-річного Мартіна 23 проведені бої, у яких він здобув 21 перемогу (16 – нокаутом).

До слова. Мартіна Баколе усунули від боксу до 22 березня 2025-го року після брутального нокауту від Джозефа Паркера.

Вже у травні поточного 2025-го року Баколе повернеться у ринг. Суперником конголезького супертяжа стане нігерієць Ефе Аджагби, а сам бій відбудеться в Ер-Ріяді. Двобій Баколе – Аджагби буде у рамках андеркарду головного поєдинку вечора боксу Альварес – Скулл.