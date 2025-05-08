Абсолютний чемпіон втратив у рейтингу P4P від The Ring: яке місце посідає Усик

Авторитетний журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагового дивізіону. У першій десятці відбулись деякі зміни.

Лідерство у рейтингу P4P від The Ring зберіг непереможний українець Олександр Усик, який торік двічі здолав Тайсона Ф'юрі. Вже 19 липня 2025 року Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа, на кону якого стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті, повідомляє 24 Канал.

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Десятка найкращих боксерів від авторитетного журналу

Одразу у спину Усику "дихає" японець Наоя Іноуе, який у ніч проти 5-го травня переміг Рамона Карденаса, захистивши звання абсолютного чемпіона світу у другій легкій вазі.

Трійку найкращих замикає непереможний Теренс Кроуфорд. Вже 12 вересня поточного року у Лас-Вегасі американський "Мисливець" зійдуться у мегафайті із Саулем Альваресом. До слова, Канело втратив в оновленому рейтингу одну позицію, попри нещодавню перемогу над Вільямом Скаллом. Завдяки цій звитязі Альварес повернув собі звання "абсолюта" у другій середній вазі. Зірковий мексиканець опустився на 8-му сходинку. Натомість на 7-й позиції опинився Дзунто Накатані.

Топ-10 рейтингу незалежно від вагової категорії замикає Давід Бенавідес.

Олександр Усик Наоя Іноуе Теренс Кроуфорд Дмітрій Бівол Артур Бетербієв Джессі Родрігес (8). Дзунто Накатані (7). Сауль Альварес (10). Кен Шіро (-) Давід Бенавідес

Відзначимо, що у топ-10 не знайшлось місця наступному супернику Усика.