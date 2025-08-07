Видання Sports Illustrated опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Олександр Усик заслужено опинився на вершині.

Український боксер очолив рейтинг. Його найближчим переслідувачем став Теренс Кроуфорд, який у вересні проведе бій проти Сауля Альвареса, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sports Illustrated.

Цікаво Непереможна легенда боксу назвав найвидатніших боксерів в історії: чи є серед них Усик

Хто потрапив у рейтинг найкращих боксерів світу P4P?

Натомість Канело втратив одну позицію, опустившись на 7-ме місце. Топ-3 найкращих замикає Наоя Іноуе.

Свої позиції також погіршили Давід Бенавідес і Артур Бетербієв. А от Дмитро Бівол, Шакур Стівенсон і Дзунто Накатані підійнялись вище у рейтингу від Sports Illustrated.

Топ-10 рейтингу P4P від Sports Illustrated

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Іноуе

4 (7). Дмитро Бівол

5. Джессі Родрігес

6 (9). Шакур Стівенсон

7 (6). Сауль Альварес

8 (10). Дзунто Накатані

9 (8). Давід Бенавідес

10 (7). Артур Бетербієв

Відзначимо, що у рейтингу немає Даніеля Дюбуа, якого Усик 19 липня ефектно переміг нокаутом у Лондоні. Попереду в Олександра прощальний бій. Наразі невідомо, хто буде суперником непереможного українця. Розглядають декілька варіантів.

Раніше повідомлялось, що Усик очолив рейтинги BoxRec та авторитетного журналу The Ring.