Усик очолив рейтинг P4P: хто найближчий переслідувач українського чемпіона
- Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу P4P за версією Sports Illustrated.
- Теренс Кроуфорд став найближчим переслідувачем Усіка, а Сауль Альварес опустився на сьоме місце.
- Дмитро Бівол, Шакур Стівенсон та Дзунто Накатані піднялися у рейтингу, а Давід Бенавідес і Артур Бетербієв погіршили свої позиції.
- Попереду в Усіка прощальний бій, але наразі невідомо, хто буде його суперником.
Видання Sports Illustrated опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Олександр Усик заслужено опинився на вершині.
Український боксер очолив рейтинг. Його найближчим переслідувачем став Теренс Кроуфорд, який у вересні проведе бій проти Сауля Альвареса, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sports Illustrated.
Хто потрапив у рейтинг найкращих боксерів світу P4P?
Натомість Канело втратив одну позицію, опустившись на 7-ме місце. Топ-3 найкращих замикає Наоя Іноуе.
Свої позиції також погіршили Давід Бенавідес і Артур Бетербієв. А от Дмитро Бівол, Шакур Стівенсон і Дзунто Накатані підійнялись вище у рейтингу від Sports Illustrated.
Топ-10 рейтингу P4P від Sports Illustrated
1. Олександр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Іноуе
4 (7). Дмитро Бівол
5. Джессі Родрігес
6 (9). Шакур Стівенсон
7 (6). Сауль Альварес
8 (10). Дзунто Накатані
9 (8). Давід Бенавідес
10 (7). Артур Бетербієв
Відзначимо, що у рейтингу немає Даніеля Дюбуа, якого Усик 19 липня ефектно переміг нокаутом у Лондоні. Попереду в Олександра прощальний бій. Наразі невідомо, хто буде суперником непереможного українця. Розглядають декілька варіантів.
Раніше повідомлялось, що Усик очолив рейтинги BoxRec та авторитетного журналу The Ring.