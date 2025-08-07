Усик возглавил рейтинг P4P: кто ближайший преследователь украинского чемпиона
- Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира P4P по версии Sports Illustrated.
- Теренс Кроуфорд стал ближайшим преследователем Усика, а Сауль Альварес опустился на седьмое место.
- Дмитрий Бивол, Шакур Стивенсон и Дзунто Накатани поднялись в рейтинге, а Давид Бенавидес и Артур Бетербиев ухудшили свои позиции.
- Впереди у Усика прощальный бой, но пока неизвестно, кто будет его соперником.
Издание Sports Illustrated опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Александр Усик заслуженно оказался на вершине.
Украинский боксер возглавил рейтинг. Его ближайшим преследователем стал Теренс Кроуфорд, который в сентябре проведет бой против Сауля Альвареса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sports Illustrated.
Кто попал в рейтинг лучших боксеров мира P4P?
Зато Канело потерял одну позицию, опустившись на 7-е место. Топ-3 лучших замыкает Наоя Иноуэ.
Свои позиции также ухудшили Давид Бенавидес и Артур Бетербиев. А вот Дмитрий Бивол, Шакур Стивенсон и Дзунто Накатани поднялись выше в рейтинге от Sports Illustrated.
Топ-10 рейтинга P4P от Sports Illustrated
1. Александр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Иноуэ
4 (7). Дмитрий Бивол
5. Джесси Родригес
6 (9). Шакур Стивенсон
7 (6). Сауль Альварес
8 (10). Дзунто Накатани
9 (8). Давид Бенавидес
10 (7). Артур Бетербиев
Отметим, что в рейтинге нет Даниэля Дюбуа, которого Усик 19 июля эффектно победил нокаутом в Лондоне. Впереди у Александра прощальный бой. Пока неизвестно, кто будет соперником непобедимого украинца. Рассматривают несколько вариантов.
Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинги BoxRec и авторитетного журнала The Ring.