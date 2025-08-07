Издание Sports Illustrated опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Александр Усик заслуженно оказался на вершине.

Украинский боксер возглавил рейтинг. Его ближайшим преследователем стал Теренс Кроуфорд, который в сентябре проведет бой против Сауля Альвареса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sports Illustrated.

Кто попал в рейтинг лучших боксеров мира P4P?

Зато Канело потерял одну позицию, опустившись на 7-е место. Топ-3 лучших замыкает Наоя Иноуэ.

Свои позиции также ухудшили Давид Бенавидес и Артур Бетербиев. А вот Дмитрий Бивол, Шакур Стивенсон и Дзунто Накатани поднялись выше в рейтинге от Sports Illustrated.

Топ-10 рейтинга P4P от Sports Illustrated

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4 (7). Дмитрий Бивол

5. Джесси Родригес

6 (9). Шакур Стивенсон

7 (6). Сауль Альварес

8 (10). Дзунто Накатани

9 (8). Давид Бенавидес

10 (7). Артур Бетербиев

Отметим, что в рейтинге нет Даниэля Дюбуа, которого Усик 19 июля эффектно победил нокаутом в Лондоне. Впереди у Александра прощальный бой. Пока неизвестно, кто будет соперником непобедимого украинца. Рассматривают несколько вариантов.

Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинги BoxRec и авторитетного журнала The Ring.