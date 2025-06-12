The Ring оприлюднив рейтинг найкращих боксерів P4P: яке місце посідає Усик
- Олександр Усик зберіг свою позицію в топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу P4P за версією The Ring.
- На другій позиції рейтингу розмістився Наоя Іноуе, а трійку замкнув Теренс Кроуфорд, який проведе мегафайт проти Сауля Альвареса у 2025 році.
- Дмитрій Бівол та Артур Бетербієв займають четверте і п'яте місця відповідно, а Сауль Альварес – восьме.
- Даніель Дюбуа не увійшов у топ-10, але зустрінеться з Усиком у реванші за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). Олександр Усик зберіг свою позицію у топовому рейтингу.
Український чемпіон світу зберіг лідерство у рейтингу найкращих боксерів рейтингу P4P. Жоден із боксерів не зміг перевершити Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.
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Усик – у топ-10 рейтингу P4P від The Ring
На другій позиції розмістився непереможний японський боксер Наоя Іноуе, у якого 30 перемог (27 – нокаутом).
Трійку найкращих у рейтингу P4P замкнув ще один боксер, в активі якого немає жодної поразки, Теренс Кроуфорд. Вже 13 вересня 2025 року у Лас-Вегасі "Мисливець" проведе мегафайт проти Сауля Альвареса. Натомість Канело посідає у цьому рейтингу лише восьму позицію.
Одразу за межами трійки найкращих розмістився Дмитрій Бівол, а п'яте місце посів Артур Бетербієв.
Хто ще увійшов у топ-10 P4P:
6. Дзунто Накатані
7. Джессі Родрігес
8. Сауль Альварес
9. Кен Шіро
10. Давід Бенавідес
Відзначимо, що у першій десятці немає місця Даніелю Дюбуа, який 19 липня поточного року проведе реванш проти Усика. Їх зустріч відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі", а на кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Також у топ-10 не знайшлось місця Ентоні Джошуа.