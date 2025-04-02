Непереможний українець повернувся у топ-10 рейтингу WBA

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих боксерів, які виступають у напівважкій вазі. Тут є позитивні новини для українського боксера Даніеля Лапіна.

27-річний боксер із України повернувся у десятку найкращих боксерів цієї вагової категорії за версією WBA. Недовго Даніель Лапін пробув поза межами топ-10, звідки вилетів на 11-ту позицію у лютому поточного року, пише 24 Канал із посиланням на WBA.

Читайте також Промоутер оцінив шанси скандального кривдника "Залізного Майка" на бої проти Усика та Джошуа

Повернення українця у топ-10

Відзначимо, що чемпіонським поясом WBA володіє росіянин Дмітрій Бівол. Натомість першу позицію рейтингу посідає Артур Бетербієв, який нещодавно програв у реванші Біволу, втративши звання "абсолюта".

Другим у цьому списку організації йде Давід Моррель, а топ-3 замикає Альберт Рамірес.

Хто ще входить у топ-10 WBA у напівважкій вазі:

4. Ентоні Ярд

5. Шарабутдін Атаєв

6. Радівіє Калайджич

7. Ліндон Артур

8. Атіф Оберлтон

9. Луїс Антоніо Техеда

10. Даніель Лапін

Нагадаємо, що востаннє український боксер виходив у ринг в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, де Лапін за одноголосним рішенням суддів переміг Ділана Коліна з Франції.

12 квітня Даніель повинен був повернутись у профі-ринг боєм проти Роберта Рача зі Словаччини у чеській Празі. Однак поєдинок був скасований через травму Лапіна, який травмувався у тренувальному таборі.

Даніель Лапін залишається непереможним боксером, за спиною якого 11 виграних зустрічей (4 – нокаутом) та жодної поразки.