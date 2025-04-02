27-летний боксер из Украины вернулся в десятку лучших боксеров этой весовой категории по версии WBA. Недолго Даниэль Лапин пробыл за пределами топ-10, откуда вылетел на 11-ю позицию в феврале текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на WBA.

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Возвращение украинца в топ-10

Отметим, что чемпионским поясом WBA владеет россиянин Дмитрий Бивол. Зато первую позицию рейтинга занимает Артур Бетербиев, который недавно проиграл в реванше Биволу, потеряв звание "абсолюта".

Вторым в этом списке организации идет Давид Моррель, а топ-3 замыкает Альберт Рамирес.

Кто еще входит в топ-10 WBA в полутяжелом весе:

4. Энтони Ярд

5. Шарабутдин Атаев

6. Радивие Калайджич

7. Линдон Артур

8. Атиф Оберлтон

9. Луис Антонио Техеда

10. Даниэль Лапин

Напомним, что последний раз украинский боксер выходил в ринг в андеркарде реванша Усик – Фьюри, где Лапин по единогласному решению судей победил Дилана Колина из Франции.

12 апреля Даниэль должен был вернуться в профи-ринг боем против Роберта Рача из Словакии в чешской Праге. Однако поединок был отменен из-за травмы Лапина, который травмировался в тренировочном лагере.

Даниэль Лапин остается непобедимым боксером, за спиной которого 11 выигранных встреч (4 – нокаутом) и ни одного поражения.