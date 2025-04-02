27-летний боксер из Украины вернулся в десятку лучших боксеров этой весовой категории по версии WBA. Недолго Даниэль Лапин пробыл за пределами топ-10, откуда вылетел на 11-ю позицию в феврале текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на WBA.
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Возвращение украинца в топ-10
Отметим, что чемпионским поясом WBA владеет россиянин Дмитрий Бивол. Зато первую позицию рейтинга занимает Артур Бетербиев, который недавно проиграл в реванше Биволу, потеряв звание "абсолюта".
Вторым в этом списке организации идет Давид Моррель, а топ-3 замыкает Альберт Рамирес.
Кто еще входит в топ-10 WBA в полутяжелом весе:
4. Энтони Ярд
5. Шарабутдин Атаев
6. Радивие Калайджич
7. Линдон Артур
8. Атиф Оберлтон
9. Луис Антонио Техеда
10. Даниэль Лапин
Напомним, что последний раз украинский боксер выходил в ринг в андеркарде реванша Усик – Фьюри, где Лапин по единогласному решению судей победил Дилана Колина из Франции.
12 апреля Даниэль должен был вернуться в профи-ринг боем против Роберта Рача из Словакии в чешской Праге. Однако поединок был отменен из-за травмы Лапина, который травмировался в тренировочном лагере.
Даниэль Лапин остается непобедимым боксером, за спиной которого 11 выигранных встреч (4 – нокаутом) и ни одного поражения.