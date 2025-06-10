Вибір дивує: легендарний Тайсон склав топ-5 найкращих боксерів сучасності

Легендарний Майк Тайсон публічно поділився п'ятіркою найкращих, на його думку, боксерів сучасності. "Залізний Майк" здивував своїм вибором.

58-річний американський боксер не включив у свій рейтинг жодного представника хевівейту. Тут немає місяця Олександру Усику, Тайсону Ф'юрі, Ентоні Джошуа чи іншим супертяжам, повідомляє 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Топ-5 найкращих боксерів сучасності від "Залізного Майка"

Натомість Майк Тайсон першочергово включив у неї Девіда Бенавідеса, Джервонту Девіса та Шакура Стівенсона. Також у топ-5 "Залізний Майк" додав Теренса Кроуфорда, який восени 2025-го року повернеться у ринг, та Еррола Спенса.

П'ять найкращих боксерів на цей час? Девід Бенавідес, Джервонта Девіс, Шакур Стівенсон. Звичайно, Теренс Кроуфорд, мені також подобається Еррол Спенс, я все ще думаю, що він може повернутися і повернути собі титул, я справді так думаю, я думаю, що він дуже недооцінений боксер,

– сказав Тайсон.

Ще раніше Майк розповідав, хто із боксерів володів найпотужнішим ударом у боксі. "Залізний Майк" назвав найстаршого чемпіона світу Джорджа Формана.

Сам Тайсон не поспішає остаточно вішати рукавички на цвях. Наприкінці травня цього року з'явилась інформація, що американець може повернутись у ринг вперше із листопада минулого року, коли програв Джейку Полу.

До слова. Майк Тайсон за своєю спиною має 59 поєдинок у професіоналах, у яких здобув 50 звитяги (44 – нокаутом), зазнав 7 поразок та ще 2 бої були такі, що не відбулись.

Начебто Майк Тайсон може вийти у ринг проти путініста Фьодора Ємельяненка, а їх битва може відбутись у Казахстані.