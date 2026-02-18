"Він мене не побив": Ф'юрі зробив зухвалу заяву щодо поєдинків з Усиком

Тайсон Ф'юрі у 2024 році двічі поступився Олександру Усику. Ці поразки досі не відпускають британця, адже він при кожній нагоді намагається їх згадати.

Цього разу в інтерв'ю для DAZN боксер заявив, що не програв Усику в жодному з боїв. До слова, таку заяву він робить уже не вперше.

Що думає Ф'юрі про бої з Усиком?

Ф'юрі зазначив, що в глибині душі вважає себе переможцем обох протистоянь із українцем. Він знає, що він правий і нічого не може вдіяти з думками інших. Британець зауважив, що коли б'єшся з іншим чоловіком і розумієш, що програв, то просто тиснеш йому руку.

Він переміг рішенням суддів. Він переміг, все справедливо. Я поцілував його в голову, привітав його. Але він знає, і я знаю, що він мене не побив. Зрештою, що є, те є. Він отримав перемогу рішенням суддів - фантастично,

– наголосив Ф'юрі.

Він додав, що безперечно Усик виграв ті бої, й через це в рекорді Тайсона Ф'юрі є дві брудні поразки. Утім британець похизувався, що це саме він привів Netflix у бокс, а не Усик. За його словами, Усика ігнорують, бо він не може битись ні за які гроші.

Яким буде повернення Ф'юрі на ринг?

Ф'юрі повернеться на ринг 11 квітня. У Лондоні він проведе бій проти росіянина Арсланбека Махмудова. Для британця це перше протистояння після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Утім, схоже, Ф'юрі марить зовсім іншим поєдинком.

Зокрема, промоутер Ф'юрі Воррен в етері того ж DAZN засвідчив, що найбільше для свого підопічного хотів би третього бою проти Усика. На його думку, після поєдинку з росіянином британець буде готовий до всього, зокрема й до нового протистояння з українським чемпіоном.

Що відомо про можливий третій бій Усика та Ф'юрі: коротко