Готується легендарний бій: Туркі Аль аш-Шейх знайшов нового суперника для Джошуа

Ентоні Джошуа мав наміри провести бій проти Тайсона Ф'юрі у 2025 році. Однак "Циганський король" вирішив завершити кар'єру.

Тому бій може відбутись, лише якщо Тайсон Ф'юрі вирішить повернутись. Проте Туркі Аль аш-Шейх знайшов нового суперника ЕйДжею, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Хто битиметься з Джошуа

Голова Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх розповів, з ким може провести бій Ентоні Джошуа. Функціонер зазначив, що це буде топовий бій.

Я хочу бачити бій між Ентоні Джошуа та Деонтеєм Уайлдером. Якщо Тайсон Ф'юрі зараз недоступний, то чому б Джошуа не побитися проти Вайлдера,

– сказав Аль аш-Шейх.

Саудівський чиновник також поділився планами щодо інших боїв. Туркі зазначив, що хоче організувати поєдинок між Мартіном Баколе та Аджагбой, а також він хоче бачити бій в Африці між Баколе та Джошуа.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа востаннє виходив у ринг проти Даніеля Дюбуа 21 вересня 2024 року. Тоді ЕйДжей зазнав нищівної поразки від "Динаміта", який у п'ятому раунді відправив співвітчизника в нокаут.