Усього 4 кандидати: Усик запропонував уболівальникам обрати собі наступного суперника

Олександр Усик планує провести ще 2 – 3 бої до завершення кар'єри. Він запропонував уболівальникам обрати свого наступного опонента.

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик звернувся до вболівальників із проханням допомогти йому обрати наступного опонента. Відповідне голосування боксер запустив у своєму телеграм-каналі.

До теми Усику обрали суперника, який має шалений відсоток нокаутів

Кого вболівальники обирають наступним суперником для Усика?

У своєму телеграм-каналі Олександр Усик опублікував опитування для вболівальників про те, кого вони хочуть побачити наступним суперником українця на ринзі. Боксер пропонує обрати з 4 варіантів. Це Енді Руїс, Фабіо Вордлі, Агіт Кабаєл і Джозеф Паркер.

Наразі лідирує в опитуванні Фабіо Вордлі. Він є чинним володарем поясу WBO, а отже потенційний бій проти Усика може стати поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу. На другому місці в опитуванні Кабаєл, за ним іде Паркер і найменшим бажаним суперником уболівальники визначили Руїса.

Що відомо про наступний бій Усика?

Відомо, що сам Усик планував провести добровільний захист проти Деонтея Вайлдера. Утім американець 4 квітня матиме поєдинок із Дереком Чісорою в Лондоні. Власне через це Усик і не додав свого найбільш бажаного опонента до опитування.

А ось президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв'ю Sky Sports заявив, що Усик проведе бій із Кабаєлом. Він додав, що організація чекає на плани Усика аби санкціонувати можливий поєдинок. На думку очільника WBC, це протистояння стане "велики".

Останні новини про Олександр Усика: коротко