Боєць UFC з одного удару вирубив суперника: відео брутального нокауту
- Маурісіо Руффі переміг Боббі Гріна у поєдинку на UFC 313, завдавши нокауту у першому раунді.
- Руффі наніс удар ногою з розвороту на третій хвилині, завершивши бій достроково.
В ніч проти 9 березня (в Україні) відбувся грандіозний вечір змішаних єдиноборств UFC 313 у Лас-Вегасі. В основному карді фантастичного спортивного шоу Маурісіо Руффі бився проти Боббі Гріна.
Бій Руффі – Грін відбувся у легкій ваговій категорії. Яскраву перемогу здобув бразильський боєць Маурісіо Руффі, повідомляє 24 канал із посиланням на Champions Round.
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Видовищна перемога Руффі
Поєдинок між Маурісіо Руффі та Боббі Гріном завершився у першому раунді. Бразильський боєць здобув дострокову перемогу, завдавши ефектного удару, що призвів до нокауту опонента.
Руффі на третій хвилині бою з розвороту вдарив ногою Гріна. У результаті 38-річний американський боєць не зміг продовжити поєдинок.
Відео нокауту Руффі:
Нагадаємо, що у головному поєдинку вечора UFC 313 Алекс Перейра бився проти Магомєда Анкалаєва. Бразилець несподівано поступився та втратив чемпіонський пояс організації.