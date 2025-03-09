Боєць UFC з одного удару вирубив суперника: відео брутального нокауту

В ніч проти 9 березня (в Україні) відбувся грандіозний вечір змішаних єдиноборств UFC 313 у Лас-Вегасі. В основному карді фантастичного спортивного шоу Маурісіо Руффі бився проти Боббі Гріна.

Бій Руффі – Грін відбувся у легкій ваговій категорії. Яскраву перемогу здобув бразильський боєць Маурісіо Руффі, повідомляє 24 канал із посиланням на Champions Round.

Читай також "Відірве голову": ексбоксер із Шотландії оцінив перспективи чемпіона UFC у бою проти Усика

Видовищна перемога Руффі

Поєдинок між Маурісіо Руффі та Боббі Гріном завершився у першому раунді. Бразильський боєць здобув дострокову перемогу, завдавши ефектного удару, що призвів до нокауту опонента.

Руффі на третій хвилині бою з розвороту вдарив ногою Гріна. У результаті 38-річний американський боєць не зміг продовжити поєдинок.

Відео нокауту Руффі:

Нагадаємо, що у головному поєдинку вечора UFC 313 Алекс Перейра бився проти Магомєда Анкалаєва. Бразилець несподівано поступився та втратив чемпіонський пояс організації.