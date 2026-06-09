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Fight News 24 Новини боксу Не тільки Усик: 5 боксерів із України, які стали мільйонерами
9 червня, 07:29
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Не тільки Усик: 5 боксерів із України, які стали мільйонерами

Сергій Цигульський

Олександр Усик отримує багатомільйонні гонорари за свої бої. Утім він не єдиний український боксер, який завдяки виступам на ринзі зумів заробити величезні статки.

У цьому матеріалі 24 Каналу згадуємо фактично найбагатших українських боксерів. І за що саме вони заробили свої мільйони.

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Скільки заробив Олександ Усик?

Олександр Усик є найбагатшим українським боксером. Восени 2025 року він узагалі потрапив у рейтинг топ-5 найбагатших боксерів у світі. За підрахунками експертів приблизно статки українця сягають суми понад 214 мільйонів доларів.

За бій проти Верховена в травні Усик міг отримати, за різними даними, від 40 до 100 мільйонів доларів. Якщо чисно в 100 мільйонів правдиве, то перед цим українець отримав таку суму за реванш із Тайсоном Ф'юрі.

Які статки в братів Кличків?

Володимир Кличко майже вдвічі багатший. ніж його брат Віталій. За всі свої поєдинки Кличко-молодший заробив прилизно 120 мільйонів доларів. Клички загалом за свої чемпіонські бої мали приблизно однакові гонорари – в районі 5 мільйонів доларів.

Утім у Володимира, наприклад, був бій із Тайсоном Ф'юрі за 22,5 мільйони доларів. Віталій Кличко ж, крім гонорарів за виступи на ринзі, мав доходи з індивідуальних маркетингових контракт. Зокрема, він співпрацював із такими німецькими брендами, як-от Mercedes і Boss.

Хто ще з українців є мільйонером?

Без сумніву ще один український боксер Василь Ломаченко є мільйонером. Попри свою суперечливу для українців позицію, він усе одно лишається одним із найбільш зіркових боксерів у світі. Його статки оцінюються в 12 – 24 мільйони доларів.

Така різниця полягає в тому, що була інформація про те, що боксер свій заробіток ділить із батьком. А ще Василь Ломаченко значну частину зароблених коштів інвестував у нерухомість в Україні та США. Зокрема, в нього у власності є готелі в Затоці.

Також понад 3 мільйони доларів завдяки боксу зумів заробити Олександр Гвоздик. Значну частину своїх коштів він отримав за бої в США. Олександр Гвоздик є колишнім чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі.

Заробітки українських боксерів: що відомо

Олександр Усик має прибутки не тільки з боксерського рингу, а й завдяки свої бізнес-діяльності. У нього є нерухомість на острові та бренд здорового харчування.

Брати Клички також змогли інвестувати свої доходи в бізнес. Вони володіють нерухомістю, а також їхні активи зосереджені довкола промоції та менеджменту.

А ось Василь Ломаченко й у питанні бізнесу оскандалився. Зокрема, частину своїх грошей він інвестував у ресторан у США, який діє за франшизою російського ресторатора.

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