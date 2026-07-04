У цьому матеріалі 24 Канал згадує різні історії про українських боксерів, які могли виступати за інші країни. Зокрема, згадує тих, кому пропонували змінити громадянство та хто змінив його сам.

Важливо Усик дізнався місце в рейтингу найкращих боксерів світу після рішення віддати пояси

Як Усику пропонували змінити громадянство?

Цікаво, що найвідомішим боксером, якого могла втратити Україна є Олександр Усик. Він пригадував, що коли виступав ще в аматорах, то 4 країни пропонували йому відмовитись від українського громадянства на користь їхнього за гроші.

Це були Росія, Туреччина, Ірландія й Азербайджан. Звісно ж, першою з такою пропозицією прийшла країна-агресорка. Усі ці країни пропонували дуже вигідні умови. Однак Олександр Усик не збирався зраджувати рідну країну та й потреб у грошах він не мав.

Якою є історія Володимира Кличка?

Володимиру Кличку свого часу також пропонували змінити громадянство. Щоправда, він не уточнив, від яких саме країн надходили такі пропозиції. Ще тоді спортсмен сам собі в дзеркало сказав, що не має права цього зробити.

Він додав, що не міг підставити українців, яких він представляв. Легенда українського та світового боксу не зрадив синьожовтому стягу. Що цікаво, Кличко насправді народився поза межами України, в Казахстані, де на той момент жила його родина в СРСР.

Чому Артем Далакян виступає за Україну?

А ось історія іншого боксера – це навпаки історія про те, що він свідомо обрав Україну, як рідну країну. Артем Далакян – чемпіон світу за версією WBA в найлегшій ваговій категорії. Він народився в Азербайджані.

Утім ще коли він був маленьким, почалась війна в Карабасі, від якої його батьки втекли в Україну. Саме тут спортсмен і почав займатись боксом. Нині ж він узагалі досягнув того рівня, що відкрив свій власний зал боксу в Лос-Анджелесі.