В этом материале "24 Канал" рассказывает о различных историях украинских боксеров, которые могли выступать за другие страны. В частности, упоминаются те, кому предлагали сменить гражданство, и те, кто сменил его по собственной инициативе.

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Как Усику предлагали сменить гражданство?

Интересно, что самым известным боксером, которого могла потерять Украина, является Александр Усик. Он вспоминал, что когда выступал еще в любительском боксе, четыре страны предлагали ему отказаться от украинского гражданства в пользу их гражданства за деньги.

Это были Россия, Турция, Ирландия и Азербайджан. Разумеется, первой с таким предложением выступила страна-агрессор. Все эти страны предлагали очень выгодные условия. Однако Александр Усик не собирался предавать родную страну, да и в деньгах он не нуждался.

Какова история Владимира Кличко?

Владимиру Кличко в свое время также предлагали сменить гражданство. Правда, он не уточнил, от каких именно стран поступали такие предложения. Еще тогда спортсмен сам себе в зеркало сказал, что не имеет права этого сделать.

Он добавил, что не мог подставить украинцев, которых он представлял. Легенда украинского и мирового бокса не предал сине-желтое знамя. Что интересно, Кличко на самом деле родился за пределами Украины, в Казахстане, где в то время жила его семья в СССР.

Почему Артем Далакян выступает за Украину?

А вот история другого боксера – это, наоборот, история о том, что он сознательно выбрал Украину в качестве родной страны. Артем Далакян – чемпион мира по версии WBA в самой легкой весовой категории. Он родился в Азербайджане.

Однако еще когда он был маленьким, началась война в Карабахе, из-за которой его родители бежали в Украину. Именно здесь спортсмен и начал заниматься боксом. Сейчас же он достиг такого уровня, что открыл свой собственный зал бокса в Лос-Анджелесе.