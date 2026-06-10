Не тільки Клички: 5 боксерів із України, яких знає весь світ

Український бокс багатий на таланти. У цьому виді спорту є багато представників нашої держави, яких знають в усьому світі.

У цьому матеріалі 24 Канал зібрав історії найвідоміших в усьому світі українських боксерів. Зокрема, чому вони стали такими популярними у світі.

Цікаво Усик чи Кличко: хто найсильніший боксер в Україні

Хто може вважатись найкращим боксером України?

Існує рейтинг BoxRec, який може об'єктивно показати рейтинг найкращих боксерів тієї чи іншої країни. Серед українців найвище місце в ньому посідає Володимир Кличко. Він став відомим на весь світ ще в 1996 році, коли виграв Олімпійські ігри в Атланті.

Потому він найдовше в історії надважкої ваги утримував титул чемпіона світу з 2006 по 2015 роки. За всю кар'єру він переміг 23 суперників у чемпіонських боях, що теж є рекордом. Загалом "Доктор Сталевий Молот" провів 69 боїв, у яких переміг 65 разів.

Хто на другому місці?

На другому місці в рейтингу найкращих боксерів України – Віталій Кличко. Кличко-старший, як і його молодший брат, свою боксерську кар'єру будував у Німеччині. Віталій Кличко є в Книзі Рекорді Гіннеса, як перший чемпіон світу в надважкій вазі з найбільшим відсотком перемог нокаутом у титульних боях.

У 2022 році його ім'я офіційно внесли до Міжнародної зали боксерської слави в США. Цікаво, що в бокс Віталій Кличко прийшов із кікбоксингу, де також мав титули. Загалом Кличко здобув 45 перемог у 47 поєдинках.

Чому Олександр Усик нижче Кличків?

Олександр Усик у рейтингу BoxRec посідає третє місце. Хоча, напевно, саме він нині найвідоміший боксер із України. Олександр Усик відомий на весь світ не тільки своїми перемогами на рингу. До слова, він досі залишається непереможним.

Усик привертає увагу, зокрема, своїми образами, в яких приходить на пресконференції та, звісно ж, виходить на ринг. Наприклад, в останньому поєдинку проти Ріко Верховена Усик виходив на ринг в образі легіонера.

Які боксери ще є в топ-5 рейтингу?

Безперечно одним із найвідоміших українських боксерів у світі є Василь Ломаченко. Попри його суперечливу життєву позицію, все ж він залишається сильним спортсменом. Зокрема, він був чемпіоном світу в трьох дивізіонах.

Він здобув титул чемпіона світу в рекордний термін – усього за 12 поєдинків. Ломаченко переміг 14 боксерів, які мали статус чемпіона світу. Тривалий час очолював світові боксерські рейтинги, незалежно від вагової категорії.

Ну а на 5 позиції рейтингу – Сергій Дзиндзирук. Він мешкав у Німеччині, але повернувся в Україну, аби вступити до лав ЗСУ. Під час боксерської кар'єри він 5 років утримував титул чемпіона світу. Від нього шаленіли жінки, й він міг би побудувати кар'єру не тільки в боксі, а й у модельному бізнесі.