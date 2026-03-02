Українці покуражились на престижному турнірі з боксу: скільки нагород вибороли
- Збірна України з боксу на турнірі "Странджа" у Софії виборола 10 медалей: 3 золоті, 3 срібні та 4 бронзові.
- Переможцями стали Максим Зименко, Елвін Алієв і Павло Іллюша, а срібні медалі отримали Ганна Охота, Матвій Ражба та Богдан Толмачов.
Збірна України з боксу виступила на турнірі в Болгарії. За його підсумком українці зібрали дуже багато нагород.
Як повідомляє Трибуна, загалом в активі українців 10 медалей. На турнірі в столиці Болгарії, Софії, виступали спортсмени-аматори.
Які нагороди вибороли українці?
У столиці Болгарії Софії відбувся турнір "Странджа". Він є одним із найпрестижніших і водночас найстаріших турнірів в аматорському боксі. За його підсумком українські боксери вибороли 10 медалей: 3 золоті, 3 срібні та 4 бронзові.
Переможцями турніру стали Максим Зименко, Елвін Алієв і Павло Іллюша. На жаль, програли у своїх фінальних боях і тим самим отримали срібні медалі Ганна Охота, Матвій Ражба та Богдан Толмачов. Ну а в бронзових фіналах за третє місце перемогли здобули Сійовуш Мухаммадієв, Айдер Абдураімов, Джамал Кулієв і Данило Жасан.
Що відомо про турнір "Странджа"?
Турнір "Странджа" щороку проходить у Болгарії. На ньому часто отримують олімпійські ліцензії. Ці змагання вперше відбулись ще в далекому 1950 році. У 2008 році переможцем цього турніру став нині всесвітньо відомий боксер Олександр Усик.
Також свого часу учасником цих змагань був Володимир Кличко. Найбільше разів турнір приймала Софія, але також він відбувався в Пловдиві, Ямболі, Габрово, Бургасі й інших болгарських містах. Між іншим Усик свій титут переможця "Странджі" здобув саме в Пловдиві.
