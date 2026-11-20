Промоутер Олександр Красюк прокоментував перспективу бою Олександра Усика з володарем титулів WBA та WBO у важкій вазі Девідом Бенавідесом. Колишній представник команди українця, який співпрацював із ним упродовж 12 років, переконаний, що з фінансового погляду таке протистояння не виправдовує ризиків для Усика.

Водночас він визнає, що саме завдяки готовності приймати складні виклики Усик досяг історичних висот у боксі. Про це він розповів на ютуб-каналі talkSPORT Boxing.

Красюк оцінив можливий бій Усика з Бенавідесом

За його словами, після другого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі він радив Олександру завершити кар'єру, адже той уже довів усе, що міг. Однак якби боксер завжди дослухався до таких рекомендацій, то, ймовірно, не став би триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Розумію, що ризик великий і програти може будь-хто. Для мене Усик – найкращий, і таким залишатиметься ще багато років. Я ставлюся до нього радше як до брата. Тому навіть сама думка про те, що він може втратити частину своєї спадщини через такий невиправданий ризик, пригнічує мене,

– заявив Красюк.

Він також звернув увагу на вік українця. Незабаром Усику виповниться 40 років, а час, на думку Красюка, не йде на користь жодному спортсмену. Водночас промоутер відзначив психологічну зрілість, досвід і ударну міць боксера.

Я не хочу бачити, як він опускається нижче. Хочу, щоб він назавжди залишився легендою на вершині боксу. Тож, можливо, якщо він погоджується на цей бій, то має якесь внутрішнє передчуття, яке додає йому впевненості,

– додав експромоутер.

Якщо протистояння все ж відбудеться, колишній представник Усика сподівається на перемогу українця. При цьому він переконаний, що поразка від такого легендарного суперника не повинна суттєво вплинути на кар'єру молодого Бенавідеса.

Нагадаємо, раніше Усик підтвердив бажання повернутися до першої важкої ваги (крузервейту) та знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу. Востаннє українець виступав у цьому дивізіоні у 2018 році.