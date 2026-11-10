"Не мине безслідно": у США виступили з попередженням для Усика

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Американський спортсмен вважає, що Бенавідес розгромить 39-річного Усика на рингу, повідомляє Boxing News.

Бредлі заявив, що Бенавідес переможе Усика

"Перше, що спало мені на думку, – Бенавідес просто розгромить Усика. Можливо, це звучить божевільно", – сказав Бредлі.

Колишній боксер наголосив, що зміна вагової категорії з надважкої на важку не мине безслідно для українця.

Це матиме на нього величезний вплив, повірте. Маємо одного бійця, який спускається у вазі, слабшає і втрачає частину своїх можливостей– зазначив Тімоті.

Окрім того, Бредлі підкреслив, що проблемою для Усика може стати його вік. Тож він прогнозує перемогу Бенавідеса та не виключає, що він нокаутує українця.

"До того ж Олександр уже немолодий, хай би яким видатним боксером він був. А з іншого боку – молодший суперник, який набирає обертів і стає дедалі впевненішим у собі. Якщо потрібно зробити вибір просто зараз і поставити мене перед фактом, я назву Бенавідеса. Можливо, він навіть переможе достроково", – сказав Бредлі.

Нагадаємо, Усик нещодавно оголосив про повернення у крузервейт. Це вагова категорія, в якій Олександр у 2018 році вперше в кар'єрі завоював звання абсолютного чемпіона світу. Згодом він покинув дивізіон та двічі став абсолютом у надважкій вазі.

Усик прагне провести бій з непереможним Бенавідесом, щоб стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу. Однак, щоб їхній поєдинок відбувся, Давіду спершу доведеться 5 грудня провести об'єднавчий бій проти чемпіона WBC Міхала Чесляка.