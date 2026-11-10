"Не останется без последствий": в США выступили с предупреждением в адрес Усика

Adv

Американский спортсмен считает, что Бенавидес разгромит 39-летнего Усика на ринге, сообщает Boxing News.

Брэдли заявил, что Бенавидес победит Усика

"Первое, что пришло мне в голову, – Бенавидес просто разгромит Усика. Возможно, это звучит безумно", – сказал Брэдли.

Бывший боксер подчеркнул, что переход из супертяжелого веса в тяжелый не пройдет бесследно для украинца.

Это окажет на него огромное влияние, поверьте. У нас есть боец, который спускается в весе, слабеет и теряет часть своих возможностей– отметил Тимоти.

Кроме того, Брэдли подчеркнул, что проблемой для Усика может стать его возраст. Поэтому он прогнозирует победу Бенавидеса и не исключает, что тот нокаутирует украинца.

"К тому же Александр уже немолод, каким бы выдающимся боксером он ни был. А с другой стороны – более молодой соперник, который набирает обороты и становится все более уверенным в себе. Если нужно сделать выбор прямо сейчас и поставить меня перед фактом, я назову Бенавидеса. Возможно, он даже победит досрочно", – сказал Брэдли.

Напомним, Усик недавно объявил о возвращении в крузервейт. Это весовая категория, в которой Александр в 2018 году впервые в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Впоследствии он покинул этот дивизион и дважды стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Усик намерен провести бой с непобедимым Бенавидесом, чтобы стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира. Однако, чтобы их поединок состоялся, Давиду сначала придется 5 декабря провести объединительный бой против чемпиона WBC Михала Чесляка.