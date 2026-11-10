"Не мине безслідно": у США виступили з попередженням для Усика

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі відреагував на можливий бій Олександра Усика проти володаря титулів WBA та WBO у важкій вазі Давіда Бенавідеса.

Американський спортсмен вважає, що Бенавідес розгромить 39-річного Усика на рингу, повідомляє Boxing News.

Бредлі заявив, що Бенавідес переможе Усика

"Перше, що спало мені на думку, – Бенавідес просто розгромить Усика. Можливо, це звучить божевільно", – сказав Бредлі.

Колишній боксер наголосив, що зміна вагової категорії з надважкої на важку не мине безслідно для українця.

Це матиме на нього величезний вплив, повірте. Маємо одного бійця, який спускається у вазі, слабшає і втрачає частину своїх можливостей,

– зазначив Тімоті.

Окрім того, Бредлі підкреслив, що проблемою для Усика може стати його вік. Тож він прогнозує перемогу Бенавідеса та не виключає, що він нокаутує українця.

"До того ж Олександр уже немолодий, хай би яким видатним боксером він був. А з іншого боку – молодший суперник, який набирає обертів і стає дедалі впевненішим у собі. Якщо потрібно зробити вибір просто зараз і поставити мене перед фактом, я назву Бенавідеса. Можливо, він навіть переможе достроково", – сказав Бредлі.

Нагадаємо, Усик нещодавно оголосив про повернення у крузервейт. Це вагова категорія, в якій Олександр у 2018 році вперше в кар'єрі завоював звання абсолютного чемпіона світу. Згодом він покинув дивізіон та двічі став абсолютом у надважкій вазі.

Усик прагне провести бій з непереможним Бенавідесом, щоб стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу. Однак, щоб їхній поєдинок відбувся, Давіду спершу доведеться 5 грудня провести об'єднавчий бій проти чемпіона WBC Міхала Чесляка.