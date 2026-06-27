Усик звільнив чемпіонські титули через Джошуа: з'явилися деталі сенсаційного рішення

Олександр Усик несподівано відмовився від чемпіонських титулів WBC, WBA та IBF. Під час ухвалення рішення не обійшлося без колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Сергій Лапін, спортивний директор команди Усика, розповів, що це рішення було ухвалене з урахуванням майбутнього надважкої ваги. Про це повідомляє ESPN.

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Чому Усик відмовився від поясів

За його словами, 39-річний українець звільнив титули санкціонуючої організації, щоб дати Джошуа можливість поборотися за них і знову об'єднати пояси. Британець вже 25 липня проведе зустріч з Крістіаном Пренгою.

Лапін також розкрив плани Усика на майбутнє. Зокрема, спортсмен прагне завершити кар'єру боями у США.

Що ж до самого Олександра, то його метою завжди було завершити свою легендарну кар'єру фінальними боями у Сполучених Штатах, де він хоче написати останню главу своєї боксерської спадщини,

– заявив Лапін.

Лапін також додав, що Усик збереже титул чемпіона за версією The Ring.

Цікаво! Усик – перший боксер, який став триразовим беззаперечним чемпіоном в "еру чотирьох поясів". Він здійснив це досягнення у напівважкій вазі у 2018 році та двічі – у надважкій вазі у 2024 та 2025 роках.

Усик звільнив титули чемпіона: що відомо

Увечері 26 червня Усик звернувся до вболівальників і повідомив, що ухвалив рішення звільнити чемпіонські пояси.

Спортсмен пояснив, що ухвалив це рішення, щоб інші боксери мали можливість побитися за звання чемпіона світу. При цьому він запевнив, що не завершує кар'єру.

Повідомлення Усика з'явилося у той час, коли він мав домовитися про бій з обов'язковим претендентом за титул WBC Агітом Кабаєлом. Однак Олександр відмовився від ідеї поєдинку з непереможним німцем.

Нагадаємо, попередній бій Усика відбувся 24 травня, коли він у Гізі технічним нокаутом переміг Ріко Верховена.