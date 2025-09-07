Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у реванші та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер володіє титулами – WBO, WBA, WBC та IBF.

Френк Воррен висловився стосовно титулів Олександра Усика. Зокрема, промоутер поділився думками щодо бою українського боксера із Дереком Чісорою, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Чи поб'ється Усик з Чісорою?

Френк Воррен розповів, чи реальний бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою. Промоутер вважає, що є можливість побачити українського чемпіона у бою з британцем знову.

Воррен розповів, за якої умови Усик зустрінеться з Чісорою в очному протистоянні. Для цього українському боксеру потрібно відмовитися від своїх титулів.

Якщо він відмовиться від усіх інших поясів і залишить собі лише цей, і якщо це буде останній, то так, це цілком можливо, якщо він справді вирішить так зробити,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Олександр Усик завоював титул IBF у реванші із Даніелем Дюбуа. Українець нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку та заволодів його чемпіонським титулом.

Що відомо про бій Усик – Чісора?