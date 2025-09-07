Известный промоутер оценил шансы Усика встретиться с Чисорой
- Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, завладев титулом IBF.
- Фрэнк Уоррен считает, что бой Усика с Дереком Чисорой возможен, но при определенных условиях.
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский боксер владеет титулами – WBO, WBA, WBC и IBF.
Фрэнк Уоррен высказался относительно титулов Александра Усика. В частности, промоутер поделился мыслями относительно боя украинского боксера с Дереком Чисорой, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
Подерется ли Усик с Чисорой?
Фрэнк Уоррен рассказал, реален ли бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Промоутер считает, что есть возможность увидеть украинского чемпиона в бою с британцем снова.
Уоррен рассказал, при каком условии Усик встретится с Чисорой в очном противостоянии. Для этого украинскому боксеру нужно отказаться от своих титулов.
Если он откажется от всех других поясов и оставит себе только этот, и если это будет последний, то так, это вполне возможно, если он действительно решит так сделать,
– сказал Уоррен.
Напомним, что Александр Усик завоевал титул IBF в реванше с Даниэлем Дюбуа. Украинец нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка и завладел его чемпионским титулом.
Что известно о бое Усик – Чисора?
Александр Усик победил Дерека Чисору в октябре 2020 года на вечере бокса в Лондоне.
Дерек Чисора в своем последнем поединке выбирал следующего соперника. Среди них был Александр Усик
Тренер Дерека Чисоры Алексис Деметриадес рассказал, как можно победить Усика.