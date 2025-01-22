Тренер китайського супертяжа назвав дедлайн бою проти Усика

У ЗМІ фігурують імена одразу декількох потенційних суперників Олександра Усика. Серед цього списку є й прізвище китайського супертяжа Чжана Чжілея.

Наставник китайського боксера Шон Джордж розповів, що його підопічний близький до бою проти Олександра Усика. Тренер Чжана Чжілея навіть назвав дедлайн поєдинку, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Чжілей не буде уникати бою із Усиком

За словами Шона Джорджа, його підопічний готовий до поєдинку проти будь-якого суперника.

Чжан ні кого не боїться, не ухиляється, він битиметься з ким завгодно. Ми хочемо організувати бій проти Олександра Усика в кінці 2025 року,

– заявив тренер китайського боксера.

На початку нового року китаєць заявляв, що готовий вийти у ринг проти непереможного українця. Але доля їх очної битви залежить виключно від рішення Олександра.

Однак спершу Чжану потрібно перемогти у найближчому своєму бою Агіту Кабаєла, з яким зустрінеться 22 лютого 2025-го року в Ер-Ріяді. У цей день також поб'ється інший потенційний суперник Усика – Даніель Дюбуа. "Динаміт" спробує захистити пояс IBF у двобою проти Джозефа Паркера.

Водночас Чжан прокоментував закінчення кар'єри Тайсона Ф'юрі. Китайський супертяж не вірить у те, що "Циганський король" назавжди попрощався із профі-рингом.