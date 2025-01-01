Раніше про можливий бій проти Усика висловився менеджер китайського боксера Террі Лейн. Тепер на дану заяву Лейна відреагував сам Чжан Чжілей, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Чжілей про можливу битву проти Усика

За словами 41-річного боксера, доля їх можливого двобою залежить лише від Олександра Усика. Якщо непереможний українець захоче цієї зустрічі, то Чжан радо вийде в один ринг проти кривдника Тайсона Ф'юрі.

Вибір за Усиком. Він непереможний у двох вагових категоріях. Тепер він має зробити свій важливий вибір. Право за ним обирати суперника. Якщо Усик захоче і буде інтерес в організації нашого поєдинку, то я готовий розділити з ним ринг,

– сказав китайський супертяж.

Довідка. Чжан Чжілей вже провів на профі-рингу 30 боїв, у яких здобув 27 перемог (22 – нокаутом). Також у його пасиві дві поразки (від Філіпа Хрговича та Джозефа Паркера) та одна нічия у поєдинку із Джеррі Форрестом.

Відзначимо, що вже 22 лютого Чжілей поб'ється проти Агіти Кабаєла. Лише від фінального результату цього бою залежить, чи зможе китайський боксер претендувати на бій проти Усика. Також у цей день свій бій проти Джозефа Паркера проведе Даніель Дюбуа, який кинув виклик на реванш Олександру Усику.