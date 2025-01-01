Ранее о возможном бое против Усика высказался менеджер китайского боксера Терри Лейн. Теперь на данное заявление Лейна отреагировал сам Чжан Чжилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Чжилей о возможной битве против Усика

По словам 41-летнего боксера, судьба их возможного поединка зависит только от Александра Усика. Если непобедимый украинец захочет этой встречи, то Чжан радостно выйдет в один ринг против обидчика Тайсона Фьюри.

Выбор за Усиком. Он непобедим в двух весовых категориях. Теперь он должен сделать свой важный выбор. Право за ним выбирать соперника. Если Усик захочет и будет интерес в организации нашего поединка, то я готов разделить с ним ринг,

– сказал китайский супертяжеловес.

Справка. Чжан Чжилей уже провел на профи-ринге 30 боев, в которых одержал 27 побед (22 – нокаутом). Также в его пассиве два поражения (от Филиппа Хрговича и Джозефа Паркера) и одна ничья в поединке с Джерри Форрестом.

Отметим, что уже 22 февраля Чжилей подерется против Агиты Кабаела. Только от финального результата этого боя зависит, сможет ли китайский боксер претендовать на бой против Усика. Также в этот день свой бой против Джозефа Паркера проведет Даниэль Дюбуа, который бросил вызов на реванш Александру Усику.