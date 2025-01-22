Наставник китайского боксера Шон Джордж рассказал, что его подопечный близок к бою против Александра Усика. Тренер Чжана Чжилея даже назвал дедлайн поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Вот это да Я староват для этого, – Усик вспомнил, как его забраковали на секции бокса

Чжилей не будет избегать боя с Усиком

По словам Шона Джорджа, его подопечный готов к поединку против любого соперника.

Чжан ни кого не боится, не уклоняется, он будет драться с кем угодно. Мы хотим организовать бой против Александра Усика в конце 2025 года,

– заявил тренер китайского боксера.

В начале нового года китаец заявлял, что готов выйти на ринг против непобедимого украинца. Но судьба их очной битвы зависит исключительно от решения Александра.

Однако сначала Чжану нужно победить в ближайшем своем бою Агиту Кабаела, с которым встретится 22 февраля 2025-го года в Эр-Рияде. В этот день также подерется другой потенциальный соперник Усика – Даниэль Дюбуа. "Динамит" попытается защитить пояс IBF в поединке против Джозефа Паркера.

В то же время Чжан прокомментировал окончание карьеры Тайсона Фьюри. Китайский супертяжеловес не верит в то, что "Цыганский король" навсегда попрощался с профи-рингом.