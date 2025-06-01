"Має настати момент": відомий тренер зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Зовсім скоро Олександр Усик зустрінеться у реванші з Даніелем Дюбуа. Майбутній бій між українцем та британцем активно обговорюють у боксерській спільноті.

Своєю думку щодо реваншу Усик – Дюбуа поділився Абель Санчес. Відомий тренер з США оцінив шанси британського боксера на перемогу у бою проти українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Що сказав Санчес

Абель Санчес наголосив, що Олександр Усик наразі непереможений, але у кожного боксера у кар'єрі завжди відбувається спад. На його думку, Даніель Дюбуа зможе здивувати українця, якщо буде більш наполегливим.

Тому не варто ставити проти Дюбуа у реванші з Усиком. Хоча й Олександр має хороші шанси перемогти свого британського візаві.

Має настати той момент, коли гідний і впевнений у собі боєць виходить проти Усика і завдає йому тієї поразки, яку всі намагаються йому нанести. Цей момент неминуче настане в кар’єрі Усика, коли з віком відкриється можливість для когось наполегливого його перемогти,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата поєдинку – 19 липня 2025 року.

Раніше Френк Воррен оцінив шанси Мозеса Ітауми здолати Олександра Усика в очному протистоянні.