"Якби мені треба було поставити будинок": відомий тренер дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Вже 19 липня 2025 року прихильники боксу побачать довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Їх друга битва відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі".

Перша зустріч між Усиком і Дюбуа закінчилась перемогою Олександра технічним нокаутом у 9 раунді. Також двобій залишив післясмак скандалу, все через удар нижче пояса від Даніеля у 5 раунді.

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Прогноз Адама Бута

Відомий тренер Адам Бут, який у минулому співпрацював із Девідом Хеєм, залишив свій прогноз на цей реванш. Наставник спрогнозував переможця бою, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Цей бій пройде по зовсім іншому сценарію. Бокс – це 90 відсотків психології, а Дюбуа зараз психологічно сильніший. Другий бій буде набагато ближчим. Дюбуа став кращим з часів першого поєдинку в Польщі. Але зазвичай перемагають ті боксери, які виграли перший поєдинок. Якби мені треба було поставити будинок, я б все одно обрав Усика,

– заявив Бут.

Нагадаємо, що перший бій відбувся у серпні 2023-го у польському місті Вроцлав. Після чого Дюбуа переміг в усіх своїх трьох проведених боях, а Усик двічі здолав Тайсона Ф'юрі.

Напередодні реваншу думки боксерської спільноти розділились на два табори. Водночас "Динаміт" продовжує розкидатись гучними заявами щодо власної перемоги у реванші. Дюбуа навіть встиг вже "підлити масла у вогонь", коли на першій дуелі поглядів штовхнув Усика. Також у команді британця погрожують Олександру. Раніше промоутер британця Френк Воррен пояснив, чому представники Даніеля погрожують Усику.