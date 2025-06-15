Колишній тренер Усика оцінив шанси на перемогу Дюбуа у реванші

Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа у запеклому реванші. Поки обидва боксери готуються до поєдинку, у боксерській спільноті намагаються спрогнозувати переможця.

Джеймс Алі Башир висловився про майбутній реванш Усик – Дюбуа. Колишній тренер Олександра оцінив шанси Даніеля на перемогу, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Башир про шанси Дюбуа у реванші з Усиком

Джеймс Алі Башир схвально висловився про Даніеля Дюбуа. Зокрема, колишній тренер Олександра Усика пригадав три останні поєдинки британського боксера.

Спеціаліст наголосив, що Дюбуа не просто переміг, а зробив це, дуже красиво. З його слів, британець розуміє, що треба здолати Усика, адже іншого шансу не буде.

Дюбуа здобув неймовірні перемоги в 3 (останніх – 24 канал) боях. Він не просто виграв — він зробив це вражаюче. Дюбуа знає, що повинен виграти цей бій, тому що ще одного шансу у нього ніколи не буде. Він вийде і битиметься так, як ніколи раніше. Це буде дуже складний поєдинок,

– сказав Башир.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні у Лондоні – "Вемблі". Зірки надважкого дивізіону зустрінуться у пекельній битві 19 липня 2025 року.

Раніше Девід Аллен зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Британський боксер неоднозначно висловився про поєдинок.