"Українець – мішок із трюками": легенда боксу дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Колишній чемпіон світу Баррі Макгіган висловив свою думку щодо потенційного реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Член зала боксерської слави навіть назвав тріумфатора другої битви.

Колишній боксер розповів, як потрібно боксувати Даніелю Дюбуа, аби перемогти у реванші. За словами Баррі Макгігана, британцю потрібно бути дуже агресивним, адже Олександр Усик вміє завдавати фальшиві удари, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News.

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Хто переможе у реванші Усик – Дюбуа

На думку Макгігана, реванш Усик – Дюбуа буде ближчим, аніж перший двобій. Баррі припустив, що "Динаміта" до снаги знову завалити українця на настил рингу, але надає перевагу Усику через досвід Олександра.

Дюбуа потрібно працювати джебом прямо в центр його грудної клітки. Треба пресингувати Усика, а потім одразу викидати удари з правої або ліві хуки. Якщо Дюбуа правильно влучить, він нокаутує будь-кого. Але треба вміти потрапити по Усику, цей українець – мішок з трюками,

– заявив Макгіган.

У своєму коментарі Барі пригадав падіння Усика у п'ятому раунді першого бою. Олександр впав після удару нижче пояса від Дюбуа. Хоча Даніель та його команда звинуватили українського суперника у симуляції, а удар британця, на їх думку, за усіма правилами. Той поєдинок закінчився технічним нокаутом від Усика у дев'ятому раунді.

Вже була інформація, що представники команд Усика та Дюбуа провели попередні перемовини щодо другої битви. Доля реваншу визначиться у найближчі тижні. Якщо команди вдарять по руках, то на кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.