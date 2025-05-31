Готовий до найвеличнішої перемоги, – Дюбуа вкотре пообіцяв здолати Усика
- Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
- Усик вже перемагав Дюбуа у попередньому поєдинку технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Влітку цього року Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа. Вболівальники зможуть побачити видовищний поєдинок 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Даніель Дюбуа продовжує виступати з гучними промовами. "Динаміт" вкотре заявив, що переможе українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
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Дюбуа не сумнівається у перемозі
Британський боксер наголосив, що він зробив висновки з минулого поєдинку, який відбувся у 2023 році. "Динаміт" підкреслив, що він тяжко працює на тренуваннях та досягнув великого прогресу.
Даніель Дюбуа заявив, що він тренується, аби "витягнути з себе звіра". Британець впевнений у своїй перемозі над Олександром Усиком.
Я просто працюю, важко працюю. Тренуюсь, як пес. Цього разу я виграю – ось і вся різниця. Я все пропрацював у тренувальному таборі і готовий до найвеличнішої перемоги в боксі. Я багато чому навчився з першого бою з Усиком, і зараз я вже зовсім інший боксер,
– сказав Дюбуа.
Нагадаємо, що Олександр Усик вже перемагав Даніеля Дюбуа. У тому поєдинку у польському Вроцлаві Король хевівейту здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді бою.
Раніше Ксав'є Міллер назвав останній бій Олександра Усика у кар'єрі. Тренер гадає, що український чемпіон вчасно завершить боксерську кар'єру.