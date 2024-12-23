Чемпіон світу, який кинув виклик Усику, назвав можливе місце проведення реваншу

Даніель Дюбуа у ніч проти 22 грудня (в Україні) вийшов у ринг після головного бою вечора боксу в Ер-Ріяді між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон світу за версією IBF звернувся до українського боксера.

Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику. Британець заявив, що хоче реваншу та бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Цікаво Чемпіон світу попросив вибачення в Усика після його другої перемоги над Ф'юрі

Потенційне місце проведення бою Усик – Дюбуа

Українець, який у той вечір переміг Тайсона Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів, прийняв виклик сміливого Дюбуа. Усик попросив організаторів вечора боксу у Саудівській Аравії влаштувати цей двобій. Однак у Даніеля інші плани на місце проведення можливого поєдинку, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News+.

Дюбуа зробив сміливий прогноз на потенційний двобій.

Настав мій час, я обіцяю перемогти Усика, я його точно переможу. Цей бій буде на Вемблі. Я нокаутую Усика,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що Усик вже виходив в один ринг із Дюбуа. Було це 26 серпня 2023-го року у польському місті Вроцлав. Олександр здобув перемогу технічним нокаутом в 9-му раунді.

Слід додати, що Дюбуа якоюсь мірою став чемпіоном світу завдяки Усику. Наприкінці червня цього року Олександр подарував пояс IBF переможцю бою між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, у якому переміг останній. Відтак британець став повноцінним володарем титулу, а Усик через відмову втратив звання "абсолюта", яке здобув у першому бою проти Ф'юрі.